Болельщики привезли продукты ветеранам «Динамо»

Болельщики «Динамо» оказали помощь ветеранам и пожилым вдовам футболистов клуба, сообщает официальный сайт бело-голубых. Инициаторы акции попросили клуб оказать помощь в создании продовольственных корзин, а также обзвона ветеранов для уточненя адресов и сбора персональных запросов. С учетом рекомендаций нутрициолога клуба поклонники «Динамо» сформировали продовольственные корзины и помогли закупить продукты.

Отмечается, что активисты передали продукты в бесконтактном формате с соблюдением всех мер безопасности на фоне пандемии коронавируса.

— Честно говоря, я в шоке! В самом хорошем смысле! — поделился вечатлениями один из ветеранов Сергей Никулин. — Забежал парень в маске, в перчатках, при этом в динамовской атрибутике, оставил продукты у двери, пожелал крепкого здоровья, откланялся и был таков! Спасибо огромное всем болельщикам, кто собирал для нас эти наборы и развозил их! Всех обнимаю!

— Сегодня у меня был особенный день! Болельщики «Динамо», представители клуба и отдела ветеранов совместными действиями показали, что никто из нас не забыт, — отметила Екатерина Маслова, вдова Валерия Маслова. — Мне прямо к двери квартиры был доставлен набор продуктов и всего самого необходимого, а составлен он был очень грамотно. Предусмотрено всё — растительное масло, сахар, питьевая вода, которую очень тяжело всегда носить из магазина, даже моющее средство! Мне как женщине это очень важно! Большое спасибо тем, кто составлял эту коробку. Мы и так не обделены вниманием от клуба ветеранов и футбольного клуба «Динамо», но забота болельщиков в такое непростое время особенна ценна, ведь она показывает, что нас помнят! Динамовцы, мы с вами! Спасибо вам!