16:31 15 июня | Футбол — РПЛ

Болельщики "Локомотива" признали Антона Миранчука лучшим игроком сезона-2018/19

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Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук стал лучшим игроком команды в сезоне-2018/19 по версии болельщиков, сообщает официальный сайт клуба. Он набрал 55,78 процента голосов. Второе место занял хавбек Гжегож Крыховяк (10,55), третье - вратарь Гильерме (9,64).  

В минувшем сезоне Антон Миранчук стал лучшим бомбардиром "Локо", забив 16 голов. Кроме того, на его счету три результативные передачи. 

"Локомотив" занял второе место в премьер-лиге в сезоне-2018/19. Красно-зеленые также выиграли Кубок России. 

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https://www.fclm.ru/ru/publications/news/20268

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