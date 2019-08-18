Болельщики «Локомотива» почтили память фаната «Спартака» перед матчем с «Динамо»

Перед началом матча 6-го тура РПЛ «Динамо» — «Локомотив» болельщики железнодорожников почти память погибшего фаната «Спартака» баннером: «У беды нет цветов. Бахыт, соболезнуем».

В свою очередь болельщики бело-голубых повесили надпись с датой рождения и гибели Алексея Бахыта.

В понедельник, 13 августа, возвращаясь домой после игры «Спартака» в Грозном, Алексей «Бахыт» Васюк попал в аварию около Ростова-на-Дону и получил серьезные травмы. Он скончался во вторник. (Александр Рогулев, Ярослав Сусов)

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