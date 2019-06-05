Болельщики "Краснодара" - лучшие в сезоне РПЛ 2018/2019

Болельщики "Краснодара" стали лучшими по итогам сезона 2018-2019, информирует пресс-служба РПЛ. Конкурс "Двенадцатый игрок" проводится среди болельщиков клубов с учетом матчей чемпионата России. Его главная цель – выявить самых лучших клубных болельщиков лиги.

Победитель конкурса определяется исходя из официальной статистики штрафов КДК за правонарушения со стороны фанатов команд премьер-лиги при подготовке и проведении матчей и общего количество болельщиков, присутствовавших на играх.

"Краснодар" занял третье место в чемпионате России.