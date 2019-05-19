20:19 19 мая | Футбол — РПЛ

Болельщики "Енисея" запустили в небо шарики с эмблемой РПЛ

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Фанаты "Енисея" во время матча 29-го тура премьер-лиги против "Динамо" (2:2) запустили в небо воздушные шарики, на которые была прикреплена эмблема РПЛ. Красноярский клуб досрочно вылетел из этого турнира и следующий сезон проведет в Олимп-ФНЛ.

- ФНЛ - мечта, - скандировали болельщики во время запуска шариков на видео, опубликованном в официальном Твиттере "Енисея". Эмблема РПЛ вскоре возле взлета прилетела обратно на трибуну. 

"Енисей" занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.

Енисей - Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Локо" и "Краснодар" - в Лиге чемпионов, "Спартак" и ЦСКА - в Лиге Европы
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