Болельщики ЦСКА признали Фернандеса лучшим игроком июля

Лучшим игроком июля в составе ЦСКА был признан защитник Мариу Фернандес. Таковы результаты опроса болельщиков, сообщает официальный сайт клуба.
Защитник принял участие во всех трех встречах армейцев в июле.
По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на сайте, футболист набрал 29 процентов голосов. Второе место поделили Никола Влашич и Звонимир Шарлия (по 14 процентов).
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Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/mario-fernandes-luchshiy-v-iyule/