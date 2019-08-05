Болельщики ЦСКА признали Фернандеса лучшим игроком июля

Лучшим игроком июля в составе ЦСКА был признан защитник Мариу Фернандес. Таковы результаты опроса болельщиков, сообщает официальный сайт клуба.

Защитник принял участие во всех трех встречах армейцев в июле.

По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на сайте, футболист набрал 29 процентов голосов. Второе место поделили Никола Влашич и Звонимир Шарлия (по 14 процентов).

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