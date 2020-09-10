Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч рассказал о переезде в Москву. 21-летний аргентинец стал игроком армейского клуба летом этого года, перебравшись из «Сан-Лоренцо».

«Болельщики ЦСКА полны энтузиазма. Кажется, они поют весь день, даже когда не находятся на стадионе. Хорошо, что в России разрешено на 20% заполнять трибуны, — сказал Гайч в интервью Radio Colonia. — Я постоянно чувствую их поддержку через соцсети, это важно. Как Москва? О, это очень красивый город с уймой мест, куда обязательно нужно сходить. Пока, конечно, особо не выбирался, карантин, стараюсь больше времени находиться дома. Живу сейчас один, но постоянно с помощью соцсетей общаюсь с девушкой, семьей и друзьями».

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ Гайч провел 5 матчей.