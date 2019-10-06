Болельщики ЦСКА поддержали Гончаренко перед матчем с «Ростовом»

Болельщики ЦСКА перед матчем 12-го тура чемпионата России с «Ростовом» вывесили баннер в поддержку главного тренера команды Виктора Гончаренко. На полотне, появившемся в фан-секторе армейцев, написано «Михалыч, мы с тобой! Собака лает, караван идет».

После поражения от «Эспаньола» в групповом турнире Лиги Европы Гончаренко в раскритиковала жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова — Людмила. Позже она извинилась за свои слова в социальной сети. (Александр Рогулев)

Жена главного селекционера ЦСКА атаковала Гончаренко. Разве она права?! //

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр