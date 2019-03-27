Болельщики "Арсенала" признали Мирзова лучшим игроком матча с "Енисеем"

Болельщики "Арсенала" признали полузащитника Резиуана Мирзова лучшим игроком матча 20-го тура премьер-лиги против "Енисея" (2:0). 25-летний хавбек забил гол в этой встрече.

- В официальной группе "ВКонтакте" завершилось голосование за звание лучшего игрока матча с "Енисеем" . Победу с солидным преимуществом одержал полузащитник Резиуан Мирзов, - сообщается в официальном Твиттере "Арсенала".

🔝👍👏Резиуан Мирзов – лучший игрок матча!



📊В официальной группе ВКонтакте завершилось голосование за звание лучшего игрока матча с "Енисеем" . Победу с солидным преимуществом одержал полузащитник Резиуан Мирзов. pic.twitter.com/8XAjXa8M3t – ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 27 марта 2019 г.

В текущем сезоне Мирзов провел 21 матч за "Арсенал", в которых забил 5 голов. "Канониры" занимают 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков.

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