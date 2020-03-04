Болельщик «Зенита» получил семь суток ареста за попытку отобрать баннер у фанатов «Локомотива»

Болельщик «Зенита» приговорен судом к аресту на семь суток, штрафу и запрету на посещение матчей. По ходу матча 20-го тура чемпионата Тинькофф — РПЛ против «Локомотива» (0:0) мужчина оказался рядом с сектором с московскими фанатами. Он попытался сорвать один из баннеров, после чего началась потасовка, сообщает ТАСС.

По данным пресс-службы судов города Санкт-Петербург, осужденным является болельщик Николай Зубанов, его судили по статье 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». На суде было установлено, что Зубанов пытался сорвать средства поддержки «Локомотива», а также схватил за ногу болельщика московской команды и скинул его с ограждения. Зубанов на суде сообщил, что за ногу фаната «Локомотива» не хватал, а сорвать средство поддержки решил, так как болельщики московской команды якобы выкрикивали оскорбительные высказывания в адрес «Зенита».

Кроме того, как было установлено, на матче Зубанов также нарушил правила прохода по трибунам стадиона. За это ему назначили штраф в 12 тысяч рублей и запрет посещать официальные спортивные мероприятия на год. Ранее, как отметили в пресс-службе, Зубанова уже привлекали к ответственности за нарушения на спортивных мероприятиях.