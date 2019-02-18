Бодул подписал контракт с "Шахтером"

Бывший нападающий "Енисея" и "Амкара" Дарко Бодул подписал контракт на два года с солигорским "Шахтером", сообщает официальный сайт белорусской команды.
В текущем сезоне 30-летний хорват сыграл в 12 матчах за красноярскую команду и отметился двумя голевыми передачами.
Напомним, что Бодул стал игроком "Енисея" в июле 2018 года. Ранее форвард выступал в составе "Амкара". По окончании сезона-2017/18 пермский клуб не смог пройти лицензирование РФС и прекратил существование.
💥 Дарко Бодул стал игроком "Шахтера".– ФК Шахтер Солигорск (@fcshakhterby) 17 февраля 2019 г.
🖊 Контракт с форвардом рассчитан на два года.https://t.co/IV71mpVMo3 pic.twitter.com/mSzSXabXRP
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