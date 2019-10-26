РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Близнецы, которые стоят целое состояние». В Италии вышла новая статья о Миранчуках

11:11
Теги:

После матча группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом» (1:2) издание Сorrieredellosport выпустило статью, большая часть которой посвящена братьям Миранчукам — Алексею и Антону.

— Антон и Алексей Миранчуки — близнецы, которые стоят целое состояние. Алексей был одним из лучших на поле в Турине и вывел в лидеры команду Юрия Семина, до того момента, как Дибала перевернул ход игры — написало издание. —  Братья — гордость акамедии «Локомотива». И теперь московский клуб ждет выгодного предложения по близнецам от клубов бундеслиги или АПЛ.

La Gazzetta dello Sport написала статью о Миранчуках. И вот, что в ней //
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 3561
Все опросы
ЦСКА — «Динамо» и «Локомотив» — «Спартак» в одно время: на какой матч РПЛ вы пойдете?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
12
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир