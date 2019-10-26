«Близнецы, которые стоят целое состояние». В Италии вышла новая статья о Миранчуках

После матча группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом» (1:2) издание Сorrieredellosport выпустило статью, большая часть которой посвящена братьям Миранчукам — Алексею и Антону.

— Антон и Алексей Миранчуки — близнецы, которые стоят целое состояние. Алексей был одним из лучших на поле в Турине и вывел в лидеры команду Юрия Семина, до того момента, как Дибала перевернул ход игры — написало издание. — Братья — гордость акамедии «Локомотива». И теперь московский клуб ждет выгодного предложения по близнецам от клубов бундеслиги или АПЛ.

La Gazzetta dello Sport написала статью о Миранчуках. И вот, что в ней //

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