«Благодаря вам мы обыграли «Спартак». Сутормин поблагодарил болельщиков «Зенита» за поддержку

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин после победы в домашнем матче 18-го тура чемпионата России над «Спартаком» (1:0) поблагодарил болельщиков за поддержку. 25-летний россиянин вышел на замену на 63-й минуте встречи.

— Всех с очень важной победой. Спасибо вам за поддержку, благодаря вам мы обыграли «Спартак», — сказал Сутормин.

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