«Благодарим и любим». «Тамбов» душевно поздравил Григоряна с днем рождения

«Тамбов» в официальном Twitter тепло поздравил главного тренера команды Александра Григоряна с 53-летием.

— От всей души поздравляем и желаем ему оставаться таким же трудолюбивым, целеустремленным и оптимистичным! — написал клуб. — Благодарим, любим и желаем новых побед вместе с «Тамбовом»! Ура!

Сегодня 28 сентября «Тамбов» в рамках 11-го тура РПЛ сыграет на выезде с «Крыльями Советов», «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

Сегодня свой 53-й День Рождения празднует главный тренер нашей команды Александр Виталиевич Григорян! ???



От всей души поздравляем и желаем ему оставаться таким же трудолюбивым, целеустремлённым и оптимистичным! Благодарим, любим и желаем новых побед вместе с «Тамбовом»! Ура! pic.twitter.com/pfHMXcydrO — ФК «Тамбов» (@fctambov68) September 28, 2019

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