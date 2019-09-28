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«Благодарим и любим». «Тамбов» душевно поздравил Григоряна с днем рождения

28 сентября 2019, 11:41
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«Тамбов» в официальном Twitter тепло поздравил главного тренера команды Александра Григоряна с 53-летием.

— От всей души поздравляем и желаем ему оставаться таким же трудолюбивым, целеустремленным и оптимистичным! — написал клуб. — Благодарим, любим и желаем новых побед вместе с «Тамбовом»! Ура!

Сегодня 28 сентября «Тамбов» в рамках 11-го тура РПЛ сыграет на выезде с «Крыльями Советов», «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

Крылья Советов — Тамбов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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