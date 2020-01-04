Бийол стал лучшим молодым игроком года в Словении

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол признан лучшим молодым игроком года в Словении.

В этом сезоне 20-летний Бийол провел в составе армейцев 25 матчей, в которых он забил два гола и отдал голевую передачу. Всего с 1 июля 2018 года хавбек сыграл за ЦСКА 52 матча, в которых забил 6 голов и отдал 4 голевых передачи.