Бийол стал лучшим молодым игроком года в Словении
4 января 2020, 12:36
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол признан лучшим молодым игроком года в Словении.
В этом сезоне 20-летний Бийол провел в составе армейцев 25 матчей, в которых он забил два гола и отдал голевую передачу. Всего с 1 июля 2018 года хавбек сыграл за ЦСКА 52 матча, в которых забил 6 голов и отдал 4 голевых передачи.
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