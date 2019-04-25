На заседании Пресненского суда Москвы выступила Алена Шинкарева, свидетель драки в ресторане "Кофемания" с участием Александра Кокорина, брата форварда "Зенита" Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого с чиновником Минпромторга Денисом Пак и гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным.
Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Виталий Соловчук, Пак и Гайсин.
– Не просил ли Мамаев вас отсесть от него?
– Я потом вроде к Кате лично отсела. Но чтобы меня попросили, я не помню.
– Мужчина, которого сравнивали, когда пришел?
– Не следила.
– Как он сидел?
– Справа от нас.
– Он один был?
– Вроде нет. Там еще сидели люди.
– Что прозвучало от него?
– Не помню. Но он сказал оскорбительное, именно мат.
– Он до этого просил вас сидеть потише?
– Не помню.
– Что было дальше после оскорбления?
– Кто-то из ребят встал и подошел к нему, чтобы поговорить. Не помню, что было. У меня отпечаталось, что рядом с ним стоят много людей.
– Его кто-то стулом бил?
– Слышала, что что-то летело.
– Это как?
– Грохот.
– Это звук полета?
– Нет.
– Я и спрашиваю вас.
– Грохот, начинается перепалка. (Илья Егоров)
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.
Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!