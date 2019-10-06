«Безбородов, объясни». «Уфа» перезалила нашумевший твит с новым хэштегом
6 октября 2019, 09:22
В Twitter «Уфы» была удалена запись с видео двух спорных моментов домашнего матча 12-го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:1). Затем она была опубликована вновь, но уже с другим хэштегом: «Безбородов, объясни». Ранее видео сопровождалось надписью «Егоров, уходи».
#БезбородовОбъясни pic.twitter.com/fhwqpUQ97O— ФК УФА (@UfaFc) October 5, 2019
Очевидно, что речь идет о главе департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Александре Егорове.
У «Уфы» возникли вопросы по поводу эпизодов на 40-й и 90-й минутах встречи, в которых, по мнению башкирского клуба, следовало назначить пенальти в ворота гостей.
«Уфа» — «Ахмат»: почему не назначен пенальти в ворота гостей?
Опрос
проголосовало: 5009Все опросы
Кто должен возглавить «Динамо»?