«Безбородов, объясни». «Уфа» перезалила нашумевший твит с новым хэштегом

В Twitter «Уфы» была удалена запись с видео двух спорных моментов домашнего матча 12-го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:1). Затем она была опубликована вновь, но уже с другим хэштегом: «Безбородов, объясни». Ранее видео сопровождалось надписью «Егоров, уходи».

Очевидно, что речь идет о главе департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Александре Егорове.

У «Уфы» возникли вопросы по поводу эпизодов на 40-й и 90-й минутах встречи, в которых, по мнению башкирского клуба, следовало назначить пенальти в ворота гостей.

«Уфа» — «Ахмат»: почему не назначен пенальти в ворота гостей?