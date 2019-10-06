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«Безбородов, объясни». «Уфа» перезалила нашумевший твит с новым хэштегом

6 октября 2019, 09:22
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В Twitter «Уфы» была удалена запись с видео двух спорных моментов домашнего матча 12-го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:1). Затем она была опубликована вновь, но уже с другим хэштегом: «Безбородов, объясни». Ранее видео сопровождалось надписью «Егоров, уходи».

Очевидно, что речь идет о главе департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Александре Егорове.

У «Уфы» возникли вопросы по поводу эпизодов на 40-й и 90-й минутах встречи, в которых, по мнению башкирского клуба, следовало назначить пенальти в ворота гостей.

«Уфа» — «Ахмат»: почему не назначен пенальти в ворота гостей?

Уфа — Ахмат

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Дополнительная информация

https://twitter.com/UfaFc/status/1180599839471497217

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