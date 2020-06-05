Нападающий «Урала» Павел Погребняк в интервью «СЭ» жестко высказался о решении руководства «Локо» не продлять контракт с Юрием Семиным.

— Оставить команду без тренера, который сначала создал ее, а потом и возродил, могут только вредители, — заявил Погребняк. — Лично для меня «Локомотив» без Семина не представляет никакого интереса. (Александр Львов)

Полностью интервью Павла Погребняка — здесь