Бетербиев получил именную футболку «Ахмата»
Российский боксер Артур Бетербиев, являющийся чемпионом мира в полутяжелой весовой категории по версиям IBF и WBC, принял участие в открытии матча 16-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Урал».
Боксер нанес символический удар по мячу, а также получил именную футболку грозненского клуба.
Перед началом матча «Ахмат» — «Урал» вице-президент команды Иса Ибрагимов @isa_k669ra вручил именную футболку грозненского клуба прославленному чеченскому боксеру Артуру Бетербиеву @arturbeterbiev с номером «15». Артур провёл на профессиональном ринге 15 боев, в которых одержал 15 побед нокаутом. Затем, Бетербиев нанёс первый удар по мячу в матче. Отметим, что А.Бетербиев, который является представителем республиканского спортивного клуба «Ахмат» — Чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версиям IBF и WBC, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира и Европы, победитель Кубка мира.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр