Бетербиев получил именную футболку «Ахмата»

Российский боксер Артур Бетербиев, являющийся чемпионом мира в полутяжелой весовой категории по версиям IBF и WBC, принял участие в открытии матча 16-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Урал».

Боксер нанес символический удар по мячу, а также получил именную футболку грозненского клуба.

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