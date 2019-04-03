"Бешикташ" готов купить Влашича за 17 миллионов евро

"Бешикташ" хочет приобрести полузащитника ЦСКА Николу Влашича, информирует 24sata.hr. 21-летний хорват выступает за армейцев на правах аренды, права на него принадлежат "Эвертону".

Турецкий клуб готов отдать ха хавбека 17 миллионов евро. Ранее сообщалось, что скауты "Бешикташа" наблюдали за игрой Влашича в матче 21-го тура чемпионата России с "Уфой" (2:2),

ЦСКА арендовал Влашича прошлым летом до конца этого сезона. По сообщениям британских СМИ, по окончании сезона он вернется в "Эвертон", так как клуб на него рассчитывает.