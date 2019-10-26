Бернард Бериша: «Надеюсь сыграть на Евро и отдать все за Косово»

Нападающий «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал ничью с «Арсеналом» в матче 14-го тура РПЛ. Косовский форвард был назван лучшим игроком встречи.

— Всю неделю готовились к матчу, — сказал Бериша в эфире «Матч премьер». — Не выиграли, потому что допускали ошибки. Слишком много их было. У нас хорошая команда, иногда что-то не складывается, не идет игра.

— Сказывается ли на игре ваше желание попасть со сборной Косово на Евро?

— Да, я всегда стремлюсь к этому, надеюсь сыграть на Евро и отдать все за страну.