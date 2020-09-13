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Березуцкий отказал фанатам в фото из-за коронавируса

13 сентября 2020, 22:40
Василий Березуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Березуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренер ЦСКА Василий Березуцкий отказал фанатам в совместном фото после матча 7-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:1). 38-летний специалист объяснил свое решение боязнью заболеть коронавирусом.

— Нам запрещают (фотографироваться), — ответил Березуцкий на просьбу болельщиков. —  Сейчас заболеет вся команда, и будет то же самое, что с «Ротором». (Севастиан Терлецкий)

ЦСКА с 13 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 14 баллов и вторая строчка.

ЦСКА — Спартак

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