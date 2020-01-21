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«Береги себя». Джикия обратился к Джано после ухода хавбека из «Спартака»

21 января 2020, 15:29
Георгий Джикия (слева) и Джано Ананидзе. Фото instagram.com
Георгий Джикия (слева) и Джано Ананидзе. Фото instagram.com
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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия попрощался с полузащитником Джано Ананидзе в своем Instagram.

Во вторник стало известно, что красно-белые и 27-летний Джано расторгли контракт.

«Безмерно буду тебе благодарен за тот прием который ты мне оказал, когда я пришел в «Спартак»! Береги себя и помни, я всегда рядом», — подписал фотографии Джикия.

Джикия перешел в «Спартак» в декабре 2016-го из «Амкара».

В текущем сезоне Ананидзе провел 10 матчей за красно-белых во всех турнирах, сделав одну голевую передачу. За команду он выступал с 2009 года и выиграл с ней чемпионат и Суперкубок России. Также играл в аренде за «Крылья Советов» и «Ростов», с которым выиграл Кубок России.

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