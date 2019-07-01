Бердыев перестал быть одним из совладельцев "Рубина"

Бывший главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев больше не является совладельцем клуба, cледует из выписки о нем на сайте ФНС.

С 14 февраля 2018 года "Рубин" зарегистрировал новое ООО, учредителями которого стали Бердыев, Рустем Сайманов и бывший гененральный директор клуба Рустем Саяхов. После увольнения последнего его долю в уставном капитале между собой разделили Сайманов и Бердыев.

А 25 июня этого года в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) было внесено изменение, cогласно единственным учредителем "Рубина" является Саяхов.

Бердыев работал с "Рубином" с 2001 по 2013 год. В 2002 году он вывел казанцев в премьер-лигу, а год спустя завоевал с ними бронзу чемпионата России. В 2008 году "Рубин" впервые в истории стал чемпионом страны, а год спустя повторил успех.

Также при Бердыеве "Рубин" выиграл Кубок и два Суперкубка России, играл в групповом турнире Лиги чемпионов и добирался до четвертьфинала Лиги Европы. Специалист во второй раз возглавил клуб в июне 2017 года. В сезоне-2018/19 "Рубин" занял в чемпионате страны 11-е место.