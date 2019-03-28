Бердыев - о дисквалификации в еврокубках: "Надеемся на положительное решение"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в преддверии матча с "Енисеем" рассказал о подготовке к игре и ожиданиях от решения УЕФА по поводу дисквалификации в еврокубках.

– Кроме Уремовича, который был в сборной, все остальные находились в распоряжении клуба, – начал Бердыев. – К сожалению, несколько человек приболели, но в целом выполнили работу, готовимся.

– Что можете сказать о "Енисее"?

– Это команда, которая находится в зоне вылета не по игре. Уровень игроков достаточно неплохой. Что-то происходит, бывает не везет. Сейчас в паузе пришли игроки, которые усилили команду. Поэтому нам предстоит очень тяжелый матч.

– Сегодня "Рубин" ожидает решение от УЕФА. Какие ожидания?

– Сложно говорить, какое будет решение, но надеемся на положительный результат. Мы предоставили все необходимые документы. (Артур Еникеев)

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