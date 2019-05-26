Бердыев допустил, что может остаться в "Рубине"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 30-го тура чемпионата России против "Краснодара" (0:1) рассказал о том, что может остаться в казанской команде в следующем сезоне.

– Вы допускаете, что останетесь в "Рубине"?

– Естественно, – ответил Бердыев. (Екатерина Потапова)

Ранее появлялась информация, что Бердыев покинет "Рубин" по окончании сезона-2018/19 в РПЛ.

"Рубин" с 36 баллами занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2018/19.

Курбан Бердыев: "Моя последняя игра в "Рубине"? Все после матча"