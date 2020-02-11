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Беленов продлил контракт с «Уфой»

11 февраля 2020, 16:54
Александр Беленов (справа). Фото twitter.com/UfaFc
Александр Беленов (справа). Фото twitter.com/UfaFc
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Вратарь Александр Беленов продлил контракт с «Уфой», информирует пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано на три года.

33-летний голкипер перешел в «Уфу» из «Анжи» в 2017 году. Также он выступал за белгородский «Салют», «Спартак» и «Кубань».

В этом сезоне он провел 19 матчей, в 10 из которых не пропустил.

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