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Беленов признан лучшим игроком «Уфы» в марте

13:53
Александр Беленов (справа). Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Беленов (справа). Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Лучшим игроком «Уфы» в марте по версии болельщиков стал голкипер Александр Беленов. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Футболист набрал 39,5 процента голосов. В игре «Зенит» — «Уфа» голкипер провел сотый официальный матч на ноль, что позволило ему войти в клуб Льва Яшина. В матче ЦСКА — «Уфа» Александр провел сотую игру за «Уфу». В этой встрече он оставил свои ворота в неприкосновенности и был признан лучшим игроком матча.

Второе место занял полузащитник Остон Урунов — 21,3 процента. На третьем месте еще один игрок средней линии Кэтэлин Карп (6,7).

Дополнительная информация:

http://www.fcufa.pro/component/k2/aleksandr-belenov-luchshij-futbolist-fk-ufa-v-marte-po-versii-bolelshchikov

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