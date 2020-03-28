Беленов признан лучшим игроком «Уфы» в марте

Лучшим игроком «Уфы» в марте по версии болельщиков стал голкипер Александр Беленов. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Футболист набрал 39,5 процента голосов. В игре «Зенит» — «Уфа» голкипер провел сотый официальный матч на ноль, что позволило ему войти в клуб Льва Яшина. В матче ЦСКА — «Уфа» Александр провел сотую игру за «Уфу». В этой встрече он оставил свои ворота в неприкосновенности и был признан лучшим игроком матча.

Второе место занял полузащитник Остон Урунов — 21,3 процента. На третьем месте еще один игрок средней линии Кэтэлин Карп (6,7).