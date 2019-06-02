Беленов поздравил Кротова с "сухарем". Нападающий занял место в воротах после удаления вратаря и не пропустил

Голкипер "Уфы" ​Александр Беленов поблагодарил болельщиков за поддержку в матчах плей-офф с "Томью" за право остаться в РПЛ. Также россиянин назвал нападающего Вячеслава Кротова​ лучшим игроком матча.

В концовке ответной встречи (0:1) Беленов получил вторую желтую карточку за затяжку времени. Поскольку все замены команда уже провела, место в воротах на оставшиеся секунды занял Кротов.

– Поздравляю лучшего игрока сегодняшнего матча с первым сухарем. Самая плохая игра в сезоне была у нас сегодня, но главное добились нужного результата. Спасибо всем кто верил в нас и поддерживал! Наш клуб будет в РПЛ в следующем сезоне и это главное, – написал Беленов в своем Инстаграме.

– Принимаю эстафету, – ответил Кротов.

В первой встрече "Уфа" выиграла со счетом 2:0 и, по сумме двух встреч, сохранила прописку в элитном дивизионе.