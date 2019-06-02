Беленов показал неприличный жест фанатам "Томи" после удаления в стыковом матче

Голкипер "Уфы" Александр Беленов был удален в ответном стыковом матче за место в премьер-лиге против "Томи" (0:1). Он получил две желтые карточки за 2 минуты. После игры голкипер показал неприличный жест в сторону болельщиков "Томи".

Отметим, что "Уфа" осталась в премьер-лиге, несмотря на поражение. Общий счет в противостоянии составил 2-1 в пользу уфимского клуба.

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