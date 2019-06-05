Беленов дисквалифицирован на два матча за оскорбительный жест в адрес фанатов "Томи"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) решил дисквалифицировать вратаря "Уфы" Александра Беленова на два матча с учетом автоматической дисквалификации за демонстрацию неприличного жеста в адрес болельщиков во время второго стыкового матча против "Томи" (0:1). На 94-й минуте встречи Беленов был удален с поля. Уходя в подтрибунное помещение, вратарь продемонстрировал жест оскорбительного характера в адрес фанатов команды из Томска.

– Данное нарушение не было отражено в рапортах и рассматривалось по материалам СМИ. Беленов принял участие в заседании по видеосвязи. Вратарь признал, что на эмоциях показал оскорбительный жест и извинился за свои действия. КДК решил дисквалифицировать Беленова на два матча с учетом автоматической дисквалификации, то есть, футболист пропустит один матч из-за красной карточки, еще один – по решению комитета, – сказал глава КДК Артур Григорьянц. (Иван Торопцев)