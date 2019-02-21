Бекао - о Гончаренко: "Михалыч - особенный тренер и замечательный человек"

Защитник ЦСКА Родригу Бекао поделился впечатлениями от совместной работы с Виктором Гончаренко. Бразилец защищает цвета армейцев с этого сезона на правах аренды. В интервью он назвал специалиста по отчеству - "Михалыч".

- Михалыч - особенный тренер и замечательный человек, - цитирует Bobsoccer Бекао. - Когда я только приехал в ЦСКА, он первым встретил меня у дверей отеля с распростертыми объятиями, собрал всех ребят и сказал: "Родриго, это твои партнеры, здесь все и всегда будут в твоем распоряжении, любой партнер окажет необходимую помощь". Он очень хорошо меня принял, как и вся команда. Постоянно помогает мне, подсказывает. Рядом с ним я очень вырос, как профессионал, и этот процесс продолжается.

Михалыч постоянно мне что-то говорит, подбадривает, достает меня в хорошем смысле. Но я, конечно же, понимаю, что это все идет мне во благо, только на пользу. Я бесконечно благодарен нашему главному тренеру за то, что он делает из меня профессионала. С его помощью я становлюсь сильнее. Еще раз скажу, я никогда не забуду момент первой встречи, когда я только перешел в ЦСКА. Ко мне отнеслись с такой теплотой и любовью, что я сразу почувствовал, будто попал в родной дом.