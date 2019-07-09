Бека Микелтадзе: "Наслышан о завоеваниях "Рубина" на внутренней и международной арене"

Новичок "Рубина" Бека Микелтадзе поделился своими ожиданиями от игры за казанский клуб. 21-летний грузинский нападающий перешел в "Рубин" из "Анортосиса" (Кипр), о трансфере было объявлено накануне.

- "Рубин" - большой клуб с великолепной историей, - сказал Микелтадзе в интервью клубной пресс-службе. - Я хорошо знаком с этой командой и наслышан о ее завоеваниях на внутренней и международной арене. Я счастлив, что мне удалось присоединиться к этому коллективу.

Перед переходом в "Рубин" я разговаривал с гендиректором и главным тренером. Сразу было видно, что эти люди горят идеей создать боевитую конкурентоспособную команду. И я с удовольствием принял это предложение.

Над предложением из "Рубина" я долго не думал. Я помню, как они обыгрывали "Барселону" в Лиге чемпионов. За "Рубин" выступал мой земляк, грузин Лаша Салуквадзе. Для меня честь попробовать свои силы в таком клубе, как "Рубин". Надеюсь, что смогу принести много пользы команде.