"Бегали как в веселой компании. Просто в какой-то момент они начали бычить". Охранник ночного клуба – о драке Кокорина и Мамаева с Соловчуком

Охранник ночного клуба "Эгоист" Сергей Козлов выступает в Пресненском суде в качестве свидетеля по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. У этого клуба произошла драка компании с футболистами в составе с водителем ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.
– Видели, как Соловчук убегал?
– Да.
– Как далеко он убежал?
– До конца здания.
– За ним кто-то бежал?
– Девчонки, толпа целая бежала.
– Что за девчонки?
– Я не знаю. Я не мог определить.
– Подсудимые за ним побежали?
– Побежали, когда он оттолкнул. Мимо меня пробежали.
– При вас его избивали?
– Нет.
– Он падал при вас?
– Нет. Но, может, в конце. Но это было далеко, я не видел.
– В какой момент вы зашли в клуб обратно?
– Когда побежали в конец здания.
– У вас не было желания вызвать полицию?
– Я услышал "Полиция! Полиция!", поэтому и не стал.
– Вы видели, как водитель начал отъезжать?
– Нет. Можно я прочитаю показания? Я уже не помню, что там было.
– Кровь на его лице была?
– Не помню, я смотрел видео 20 раз, но не могу утверждать.
– Как лица из компании были настроены к водителю?
– Вообще спонтанно получилось, не очень понятно.
– Они в салки играли?
– Да бегали что-то, как всегда было, как в веселой компании. Просто в какой-то момент они начали бычить, разбираться.
– Самого отъезда от клуба вы не видели?
– Вроде не видел.
– После того, как, скажем, его не стало, подсудимые остались?
– Нет, все разъехались. Я сейчас могу спутаться, потому что это видно на видео. Если там все есть, значит, наверное, видел.
– Кто-то из подсудимых подходил к вам?
– Вроде, как я понял, они у коллеги спрашивали про такси. Мы между собой обговаривали. Коллега сейчас подъедет.
– Спрашивали про видеозапись: можно ли ее получить?
– Нет. (Дмитрий Зеленов)