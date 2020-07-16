Байрамян пообщался с игроками «Рубина». Перед возобновлением сезона у него был обнаружен коронавирус
16 июля 2020, 17:35
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян тепло пообщался с футболистами «Рубина» перед матчем 29-го тура Тинькофф чемпионата России между командами. На разминке перед встречей он поговорил с бывшими одноклубниками, которых приветствовал объятиями.
??? pic.twitter.com/MLtPlGhp9m— «Рубин» Казань (@fcrk) July 16, 2020
Напомним, что Байрамян заболел коронавирусом перед рестартом сезона. Он был одним из первых игроков «Ростова», которые сдали положительный тест.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
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