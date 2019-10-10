Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян признан лучшим игроком матча победного выездного матча с ЦСКА в 12-м туре РПЛ по мнению ростовских болельщиков, сообщается в официальном Twitter дончан.

На его счету в матче дубль и голевая передача. В топ-5 также попали нападающий Элдор Шомуродов, вратарь Егор Бабурин, хавбек Матиас Норманн и полузащитник Ивелин Попов.

Хорен Байрамян — победитель голосования «Ростсельмаш лучший игрок матча» с ЦСКА ??

?

Такой выборы сделали болельщики на нашем официальном сайте. ?

?

Во встрече с армейцами на счету полузащитника дубль и ассист. В топ-5 также попали Шомуродов, Бабурин, Норманн и Попов. pic.twitter.com/2nFNa7V6Gl — Football Club Rostov (@rostovfc) October 10, 2019

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей