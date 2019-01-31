Барриос прошел медосмотр для "Зенита"

По информации "СЭ", колумбийский полузащитник Вильмар Барриос сегодня прошел медосмотр в Барселоне, а завтра прилетит на сбор "Зенита". По предварительным данным, контракт 23-летнего игрока будет рассчитан на 4,5 года, а сумма трансфера составит 15 миллионов евро.

A esta hora, Wilmer Barrios presenta exámenes médicos en España para convertirse en nuevo jugador del @fczenit_en, tras salir de @BocaJrsOficial. pic.twitter.com/NCumbI6nCF – Juan Bee. (@JDBeetar) 31 января 2019 г.

Хавбек "Боки" в нынешнем сезоне провел 6 матчей в чемпионате Аргентины. На его счету 17 игр за сборную Колумбии, с которой он принял участие в чемпионате мира-2018.

Напомним, что на заключительном сборе в Испании у "Зенита" запланировано три товарищеских встречи. 2 февраля подопечные Сергея Семака сыграют с "Эльче", 4 февраля они встретятся с "Дюделанжем", а 8 числа померятся силами с "Сарпсборгом".

12 февраля "Зениту" предстоит сыграть первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче". Встреча пройдет в Стамбуле. Начало в 20:55 по московскому времени.