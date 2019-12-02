Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос сказал, что снег — новое и интересное явление для него и его жены.

— Снег — очень необычное явление для меня и моей жены (улыбается). Все эти снеговики, игра в снежки — все ново и необычно, однако, очень интересно. Мне очень нравится, когда город начинают украшать к праздникам, но встречать Новый год с украшенной пальмой под теплым солнцем — мне это роднее (смеется). Дочь со снегом еще не знакома, её ждет большой сюрприз. Очень интересно, какая у неё будет первая реакция.

— А как в целом прошла адаптация к российскому климату футболиста из солнечной Колумбии?

— Все было хорошо. Думаю, понимание того, что на протяжении большей части года за окном холодно, меняет твой менталитет и восприятие повседневности. Куда важнее тот факт, что я наслаждаюсь этим новым этапом в «Зените» вместе с моими партнерами по команде — другие латиноамериканские футболисты мне очень помогли, — цитирует футболиста официальный сайт «Зенита».

26-летний Вильмар Барриос в текущем сезоне провел 22 матча за «Зенит» и забил один мяч.

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