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Барриос оплатил 500 продуктовых наборов для жителей своего родного города

4 апреля 2020, 21:12
Продуктовые наборы для жителей Картахены. Фото ФК «Зенит»
Продуктовые наборы для жителей Картахены. Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос приобрел 500 продуктовых наборов для жителей колумбийской Картахены, своего родного города.

— В Картахене многие с трудом переживают ситуацию с карантином из-за пандемии коронавируса, и мне хотелось сделать для них хоть что-нибудь, немного помочь, — цитирует официальный сайт клуба Барриоса. — Планирую продолжить это.

В набор включены яйца, сахар, соль, мука, крупы, консервы, фасоль, чечевица, растительное масло. Барриос выступает с февраля 2019 года. В составе петербургского клуба полузащитник провел 41 матч, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-04-04-vilmar-barrios-oplatil-500-produktovykh-naborov-dlya-zhiteley-kartakheny.htm

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