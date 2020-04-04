Барриос оплатил 500 продуктовых наборов для жителей своего родного города

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос приобрел 500 продуктовых наборов для жителей колумбийской Картахены, своего родного города.

— В Картахене многие с трудом переживают ситуацию с карантином из-за пандемии коронавируса, и мне хотелось сделать для них хоть что-нибудь, немного помочь, — цитирует официальный сайт клуба Барриоса. — Планирую продолжить это.

В набор включены яйца, сахар, соль, мука, крупы, консервы, фасоль, чечевица, растительное масло. Барриос выступает с февраля 2019 года. В составе петербургского клуба полузащитник провел 41 матч, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.