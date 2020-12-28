Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос стал лучшим игроком первой части сезона Тинькофф РПЛ по отборам, сообщает пресс-служба лиги.

27-летний колумбиец выиграл 69 процентов единоборств. Второе и третье места заняли игроки «Ахмата» — Мирослав Боговац (68 процентов) и Максим Ненахов (67). В пятерке еще один футболист питерского клуба Дуглас Сантос (67) и полузащитник «Спартака» Роман Зобнин — 65 процентов.