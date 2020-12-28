Барриос — лучший игрок РПЛ по отборам в первой части сезона
28 декабря 2020, 16:44
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос стал лучшим игроком первой части сезона Тинькофф РПЛ по отборам, сообщает пресс-служба лиги.
27-летний колумбиец выиграл 69 процентов единоборств. Второе и третье места заняли игроки «Ахмата» — Мирослав Боговац (68 процентов) и Максим Ненахов (67). В пятерке еще один футболист питерского клуба Дуглас Сантос (67) и полузащитник «Спартака» Роман Зобнин — 65 процентов.
Вильмар Барриос — лучший по отборам в первой части сезона ?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 28, 2020
69% отборов игрока «Зенита» были успешными ?#ТинькоффРПЛ #Зенит #СтатистикаРПЛ pic.twitter.com/hcmHIjXw2G
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю