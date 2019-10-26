Баринов вспомнил, как Семин удерджал его от перехода в тульский «Арсенал»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в интервью клубной пресс-службе рассказал, как главный тренер железнодорожников Юрий Семин удержал его от перехода в тульский «Арсенал».

— Сначала я разговаривал с главным тренером «Арсенала», который высказал желание видеть меня в команде — потому что пора было получать игровую практику, а не сидеть запасе, — вспомнил Баринов. — На следующий день информация уже дошла до Палыча, и на тренировке он сказал, что никуда не отпустит. Мне особенно запомнилась фраза: «Жди, и ты получишь свой шанс». Так что я рад, что не ушел тогда из «Локомотива». Все к лучшему.

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