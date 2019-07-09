Баринов продлил контракт с "Локо"

По информации "СЭ", "Локомотив" продлил контракт с полузащитником команды Дмитрием Бариновым. Соглашение подписано сроком на 4 года, зарплата футболиста составит около 2 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне 22-летний Баринов провел 33 матча во всех турнирах за "Локо", забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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