Баринов ответил на вопрос, cчитает ли себя наглым, и рассказал о походах в церковь

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в интервью клубной пресс-службе в числе прочего отметил, что походы в церковью придают ему внутреннего спокойствия.

— Жемалетдинов говорит, что его иногда бесит в тебе жизненная наглость. Ты часто жалеешь, что сказал или сделал что-то не то?

— Рифат мой самый близкий друг в команде, хотя мы можем друг другу что-то высказать на эмоциях. Но это все скорее по рабочим моментам. Бывают ситуации, когда скажу что-нибудь сгоряча, а потом жалею. Обычно мне требуется время, чтобы остыть, после чего я уже извиняюсь.

— Ты ходишь в церковь. Что тебе это дает?

— Я начал ходить, когда переехал в Москву после «Сатурна». В Черкизове за стадионом есть церковь, куда я старался ходить каждую неделю. До сих пор сохраняю традиции. После игр тоже захожу периодически, что дает мне внутреннее спокойствие.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр