Баринов намерен выиграть Суперкубок России

Полузащитник сборной России и "Локомотива"​ Дмитрий Баринов рассказал о готовности к матчу за Суперкубок России, в котором москвичи сыграют с "Зенитом". Он состоится 6 июля.

– Еще пять дней тренировок, – цитирует официальный сайт клуба Баринова. – Работаем в двухразовом режиме, поэтому к Суперкубку должны быть готовы. Хотим победить и привезти кубок в Баковку. Сейчас находимся под нагрузками. После матча с "Жилиной" будет выходной, после которого с новыми силами продолжим готовиться.

– "Локомотив" не смог выиграть два последних Суперкубка. Насколько важен этот трофей?

– Не зацикливаемся на двух поражениях, хотя неприятно. Готовимся в обычном режиме, хотим победить. Отдадим все силы, чтобы привезти трофей в Баковку.

– В прошлом сезоне у "Локомотива" не получалось играть с "Зенитом"…

– Почему не получалось? Только в первом матче, а во втором мы играли нормально. Минут 15 во втором тайме вообще ничего не давали им сделать. Но нелепый штрафной, "Зенит" забил, и нам пришлось прикладывать больше сил, чтобы отыграться.