Баня и иголки: Крал рассказал о «ритуале для новичка» в «Спартак»
1 октября 2019, 15:53
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал в интервью sport.cz сказал, что после перехода он прошел определенный «ритуал для новичка». В частности, он включал поход в баню.
— Сходили в баню, там мне ставили иголки. Не футболисты, а специально обученные люди — хорошо восстанавливает, -сказал чех. — Бегали в парную, сидели за столом в простынях, шапочках, болтали, ели уху. Такой вот был тим-билдинг. Было очень приятно.
21-летний Алекс Крал в текущем сезоне провел три матча за «Спартака».
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