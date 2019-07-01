"Балтика" арендовала Жиронкина у ЦСКА. Матвийчук перешел в СКА

Нападающий ЦСКА Виталий Жиронкин проведет сезон-2019/20 на правах аренды в "Балтике" без опции дальнейшего выкупа трансфера, сообщает официальный сайт армейцев.

Защитник ЦСКА Семен Матвийчук, который был капитаном молодежной команды в чемпионском сезоне-2018/19, перешел на постоянной основе в "СКА-Хабаровске".

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