Бакаев рассказал, чем похож на Тедеско
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о схожих чертах с главным тренером Доменико Тедеско.
— Думаю, мы похожи характерами, есть что-то общее. Мне даже говорили, что мы похожи друг на друга, — рассказал Бакаев на YouTube — канале «Спартака». — Мне приятны слова тренера о том, что у нас есть что-то общее. Я стараюсь показывать все свои лучшие качества, чтобы не подводить его. Хочу поблагодарить Тедеско и весь тренерский штаб за доверие.
В текущем сезоне 24-летний футболист провел 16 матчей в чемпионате России, забив 1 гол и сделав 5 результативных передач.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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