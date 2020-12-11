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Бакаев рассказал, чем похож на Тедеско

11 декабря 2020, 13:58
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о схожих чертах с главным тренером Доменико Тедеско.

— Думаю, мы похожи характерами, есть что-то общее. Мне даже говорили, что мы похожи друг на друга, — рассказал Бакаев на YouTube — канале «Спартака». — Мне приятны слова тренера о том, что у нас есть что-то общее. Я стараюсь показывать все свои лучшие качества, чтобы не подводить его. Хочу поблагодарить Тедеско и весь тренерский штаб за доверие.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 16 матчей в чемпионате России, забив 1 гол и сделав 5 результативных передач.

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