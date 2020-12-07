Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс-главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов оценил игру 21-летнего полузащитника «Рубина» Солтмурада Бакаева.

— Бакаев-младший в этом сезоне смотрится ярче брата?

— Да. Старший пока далек от оптимальных кондиций. В первую очередь физически. То ли коронавирус виноват, то ли что-то другое. Но сейчас Зелимхан совсем непохож на того футболиста, который в 2019-м тащил «Спартак» и в одиночку мог решить судьбу матча. Играет с перепадами. А Солтмурад, который на три года моложе, наоборот, в «Рубине» прибавляет на глазах. И функционально, и с точки зрения игровой зрелости. Да во всех аспектах!

— Помните, как впервые увидели Солтмурада?

— Он был худенький, словно тростинка. Казалось, ветром сдует. Я подумал: «Господи, как же в ФНЛ играть-то будет?!» Поначалу больше тайма не выдерживал. Еще и о тактике никакого представления. Брал мяч, лез на двоих-троих... Естественно, это заканчивалось потерей. Но за счет характера, воли и целеустремленности начал прогрессировать. В итоге за полтора года, что я работал в «Спартаке-2», самый качественный скачок совершил именно Бакаев-младший.

— В январе он перебрался в Казань. Правильно сделал?

— Да. Футбол, который выстраивает в «Рубине» Леонид Слуцкий, подходит Солтмураду идеально. Там все завязано на индивидуальных действиях. Слева зажигает Кварацхелия, справа — Бакаев. Скорость, дриблинг, возможность обыграть один в один — вот его стихия. Причем теперь уже чувствует, когда взять игру на себя, а когда отдать пас. Это говорит о тактической гибкости.

— «Спартаку» Бакаев-младший сейчас бы пригодился?

— Расстановка с тремя центральными защитниками — не для Солтмурада. Он не сможет закрыть всю бровку, как Айртон или Мозес. Дело не только в «физике», но и в нехватке оборонительных качеств. В схеме 4-4-2 Солтмураду легче, не надо постоянно возвращаться назад.

— «Рубин» заплатил за него 20 миллионов рублей. Говорят, опция обратного выкупа для «Спартака» — 4,5 миллиона евро. Пока этих денег Солтмурад не стоит?

— Сейчас — нет. Но если со временем «Спартак» воспользуется данной опцией, я не удивлюсь.

— Уже без Тедеско?

— Почему? Если тренер разнообразит игру, начнет менять схему, тогда и у Солтмурада появится шанс себя проявить.

(Александр Кружков)