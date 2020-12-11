РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Бакаев готовится к бою в матчах с «Сочи» и «Зенитом»

11 декабря 2020, 13:43
Зелимхан Бакаев. Фото ФК «Спартак»
Зелимхан Бакаев. Фото ФК «Спартак»
Теги:

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал об ожиданиях от матчей 18-го и 19-го туров чемпионата России с «Сочи» и «Зенитом».

— Конечно, хотим выиграть оба матча и выйти на первое место безоговорочно, — рассказал Бакаев на YouTube — канале «Спартака». — Но будет очень тяжело. «Зенит» и «Сочи» — две очень сильные команды. Как бы тяжело ни было, мы приложим все усилия, чтобы выиграть два этих матча. У «Сочи» и «Зенита» классные и опытные игроки, так что это будет бой не на жизнь, а на смерть.

Матч «Спартака» с «Сочи» состоится 12 декабря в Сочи, игра против «Зенита» пройдет 16 декабря в Петербурге.

После 17 туров Тинькофф РПЛ красно-белые занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 35 баллов. «Спартак» уступает лидирующему в чемпионате «Зениту» по дополнительным показателям.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/videos/24012735/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 10796
Все опросы
Как завершится матч 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
10
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир