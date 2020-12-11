Бакаев готовится к бою в матчах с «Сочи» и «Зенитом»
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал об ожиданиях от матчей 18-го и 19-го туров чемпионата России с «Сочи» и «Зенитом».
— Конечно, хотим выиграть оба матча и выйти на первое место безоговорочно, — рассказал Бакаев на YouTube — канале «Спартака». — Но будет очень тяжело. «Зенит» и «Сочи» — две очень сильные команды. Как бы тяжело ни было, мы приложим все усилия, чтобы выиграть два этих матча. У «Сочи» и «Зенита» классные и опытные игроки, так что это будет бой не на жизнь, а на смерть.
Матч «Спартака» с «Сочи» состоится 12 декабря в Сочи, игра против «Зенита» пройдет 16 декабря в Петербурге.
После 17 туров Тинькофф РПЛ красно-белые занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 35 баллов. «Спартак» уступает лидирующему в чемпионате «Зениту» по дополнительным показателям.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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