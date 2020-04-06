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«Багаж Аленичева»? Приятно, что болельщики так оценивали нашу работу». Егор Титов — о том самом наследстве

6 апреля 2020, 21:55
Егор Титов и Дмитрий Аленичев. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Егор Титов и Дмитрий Аленичев. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Экс-капитан и тренер «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» — о самом известном меме болельщиков красно-белых.

— Очень много ходило разговоров про «багаж» Аленичева в чемпионстве Карреры. Как вы к этому относились? — вопрос Титову.

— Приятно, что болельщики так оценивали работу предыдущих тренеров. Людям в принципе всегда хочется что-то придумать — разные мемы, интересные факты, которые потом уходят в народ. Так произошло и с «багажом Аленичева». Абсолютно спокойно такое воспринимаю. (Вячеслав Короткин)

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