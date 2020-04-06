Экс-капитан и тренер «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» — о самом известном меме болельщиков красно-белых.

— Очень много ходило разговоров про «багаж» Аленичева в чемпионстве Карреры. Как вы к этому относились? — вопрос Титову.

— Приятно, что болельщики так оценивали работу предыдущих тренеров. Людям в принципе всегда хочется что-то придумать — разные мемы, интересные факты, которые потом уходят в народ. Так произошло и с «багажом Аленичева». Абсолютно спокойно такое воспринимаю. (Вячеслав Короткин)

Егор Титов: «Федун делает для «Спартака» очень много. Аплодирую футболистам, согласившимся на снижение зарплат»